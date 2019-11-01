В Киеве обстреляли трамвай с пассажирами

Новости Украины:Вечером 31 октября неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая в Киеве.

В Киеве ночью неизвестные открыли огонь по скоростному трамваю.

Об этом сообщил в Facebook гендиректора КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко в Facebook в пятницу, 1 ноября. Как отметил Левченко, полиция уже расследует это дело.

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - написал он.

Напоминаем, в пятницу, 25 октября, в Харькове на улице Клочковской возле супермаркета произошла стрельба. По словам очевидцев, до того, как начались разборки, в супермаркете заметили четырех подозрительных мужчин в черной одежде. Предполагают, что именно между ними произошел конфликт, который впоследствии перерос в стрельбу. В ней погиб свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Один из ее участников, который скрылся с места на автомобиле, впоследствии подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в руки полиции.

Как сообщалось, полиция задержала мужчину, который ночью в Броварах во время ссоры выстрелил в другого мужчину.