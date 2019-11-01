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Вспышка дифтерии: в Харькове госпитализировали женщину

Вспышка дифтерии: в Харькове госпитализировали женщину
17:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пациентка находится в стационаре и получает лечение антибиотиками.

У жительницы Харьковской области выявили дифтерию.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Сегодня в 14:30 из Харьковской области в Центр общественного здоровья Украины поступило экстренное сообщение о бактериологическом выделении нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больной ангиной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентка находится в стационаре и получает лечение антибиотиками.

"Сыворотка не вводилась в связи с выделением микроорганизма, который не производит токсин", - добавили в пресс-службе.

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Кроме того, эпидемиологи областного Центра осуществляют мероприятия по месту жительства и работы пациентки. Всего обследовано 27 человек.

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Минздрав, Харьковская область, Дифтерия.
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