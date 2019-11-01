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Битва за Украину: противник пять раз нарушил режим "тишины"

Битва за Украину: противник пять раз нарушил режим "тишины"
18:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе из 120мм минометов.

В течение суток пятницы 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в вечерней сводке пресс-центра, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи н.п.Старогнатовка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку н.п.Новогнатовка - из СПГ.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела наших позиций: у Майорская – из СПГ; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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