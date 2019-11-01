В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за октябрь

В октябре этого года потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и наемников из Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных – 33 человека.
Об этом со ссылкой на данные разведки ООС штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
"В октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека", - говорится в сообщении.
Украинские военные заметили, что это – только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных. То есть реальные могут быть больше 96.
В то же время, по официальным данным, погибли в зоне ООС и скончались от ран в тылу 17 бойцов ВСУ.
Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранен один военный, еще один получили боевую травму.