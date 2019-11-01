В Черновцах начался фестиваль классической музыки

Новости Украины:В Черновцах прошло открытие фестиваля классической музыки.

В Черновцах открылся фестиваль классической музыки "Буковинский ноябрь 2019", который продлится до 8 ноября.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Открыли фестиваль авторским концертом известного украинского композитора Леси Дычко по случаю 80-летнего юбилея, который состоялся в Черновицкой областной филармонии имени Дмитрия Гнатюка.

Выполняли композиции автора Академический камерный хор "Черновцы" и Академический симфонический оркестр Черновицкой филармонии под управлением Иосифа Созанского.

Всего, в рамках проведения фестиваля состоится шесть концертов классической музыки, которые пройдут в зале филармонии и органном зале Черновцов.

В субботу, 2 ноября, в органном зале пройдет концерт органной и фортепианной музыки. Его сыграют известная органистка из Одессы Елена Удрас с народной артисткой Украины Людмилой Марцевич (фортепиано, Киев).

В рамках фестиваля классической музыки черновчане и гости города будут иметь возможность посетить выступление народного камерного оркестра «Capriccio» и квартета гитаристов «Киев».

7 ноября в Черновцах состоится концерт органной музыки от Елены Бардаус. А закрывать фестиваль будет выступление академического симфонического оркестра Черновицкой областной филармонии. Дирижер - известный житель Черновцов, проживающий в Израиле, Марк Воллох. Солист - гитарист из Германии Вольфганг Вайгель.