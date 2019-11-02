В Крыму из СИЗО вышел журналист Алексей Назимов

Новости Украины:Из симферопольского СИЗО освободили журналиста Алексея Назимова.

Сегодня, 1 ноября, из СИЗО Симферополя был освобождён алуштинский журналист Алексей Назимов.

Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 1 ноября 2019 года, спустя более чем три года из СИЗО Симферополя был освобождён Алуштинский журналист Алексей Назимов",- написал он.

Адвокат напомнил, что с октября 2016 года Назимов провёл в заключении более трёх лет по сфальсифицированному обвинению о якобы вымогательстве денег с Алуштинского отделения партии «Единая Россия» за не публикацию критических статтей. 22 ноября 2018 года подконтрольный российской администрации городской суд Алушты приговорил Назимова к 4 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.