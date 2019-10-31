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Украинца Приходько оставили под стражей в Крыму

Украинца Приходько оставили под стражей в Крыму
18:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Крымская солидарность

Новости Украины:Крымский "суд" оставил политзаключенного Приходько за решеткой.

"Суд" в оккупированном Крыму проигнорировал апелляционную жалобу на арест украинца Олега Приходько, оставив его под стражей до 10 декабря 2019 года.

Об этом сообщает в Facebook Крымская солидарность.

"Апелляционная жалоба на решение Киевского районного суда Симферополя, согласно которому для украинского активиста Олега Приходько была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не удовлетворена. Верховный суд принял решение оставить в следственном изоляторе подсудимого Приходько до 10 декабря 2019 года ", - говорится в сообщении.

По данным "Крымской солидарности", заседание под председательством "судьи" Константина Караваева проходило в открытом режиме. Приходько принимал участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Напомним, 10 октября подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал проукраинского активиста Олега Приходько на два месяца - до 10 декабря. Ему инкриминируют незаконное изготовление взрывчатых веществ и подготовке взрыва в Сакской администрации.

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Приходько свою вину отрицает и считает дело против него политическим преследованием за его проукраинскую позицию.

Прокуратура АР Крым в связи с арестом Приходько начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

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Крым, Суд, Крымские татары, Политзаключенные, Олег Приходько.
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