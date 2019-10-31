Рассекречены документы о депортации крымских татар

Новости Украины:Офис президента рассекретил документы НКВД о депортации крымских татар в 1944 году.

Офис президента Украины (ОП) снял гриф секретности с документов НКВД СССР, касающихся депортации крымских татар в 1944 году, сообщается на сайте главы государства.

Как сообщил заместитель главы ОП Андрей Смирнов, документы были переданы Меджлису крымскотатарского народа.

"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом. Президент поручил правоохранительным органам собрать и максимально систематизировать информацию, которая есть в архивах и до сих пор не была обнародована", - рассказал Смирнов.

Он подчеркнул, что это только первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа. В дальнейшем документы будут обобщены, сведены в каталоги и обнародованы.

"Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и без еды, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей за определенный промежуток времени было просто убито. Условия проживания вообще трудно назвать человеческими - люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали", - заявил Смирнов.

Обнаруженные и рассекреченные документы также будут обнародованы в СМИ.