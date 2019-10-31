Рада переходит на е-регистрацию депутатов

Новости Украины:Народные депутаты с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации.

С 1 ноября вступает в силу закон о прекращении возмещения народным депутатам расходов в случае пропуска заседаний без уважительных причин, который предусматривает переход на электронную систему регистрации в зале заседаний путем нажатия кнопки "за".

Об этом перед началом вечернего заседания рассказал первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук.

"С завтрашнего дня вступает в силу закон, которым мы меняем правила регистрации депутатов. Мы отказываемся от бумажной регистрации. И с завтрашнего дня регистрация будет проводиться путем установки карты и нажатием кнопки "за". И только тогда мы будем иметь реальное количество лиц, которое зарегистрировалось в зале", - отметил Стефанчук.

При этом он попросил парламентариев учесть этот факт в пятницу утром, придя в зал заседаний ВР.

На сегодняшний день депутаты проходят два этапа регистрации: перед заседанием они регистрируются возле соответствующих столов в кулуарах парламента, а уже в начале утреннего и вечернего пленарных заседаний также регистрируются с помощью электронной системы в зале.

Напомним, 16 октября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины "(№1035-2). Принятие соответствующего решения поддержали 265 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Закон определяет, что народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением полномочий, за соответствующий календарный месяц, если он в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран.

Прекращение возмещения таких расходов народным депутатам будет осуществляться по распоряжению Председателя Верховной Рады. Оно выдается на основании решения регламентного комитета, которое будет приниматься согласно сведениям по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом ВР.

Также согласно закону народные депутаты перед открытием каждого пленарного заседания должны регистрироваться в зале заседаний с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за".

В случае, если народный депутат не зарегистрировался таким образом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования по вопросам повестки дня, он будет считаться зарегистрированным с помощью электронной системы.

Данные участия народных депутатов в не менее 70% голосований является основанием для начисления им зарплаты за время участия в пленарных заседаниях. Учет их участия в голосованиях осуществляется с помощью электронной системы, а соответствующие данные публикуются за каждый день пленарных заседаний на официальном сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенной на сайте парламента.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 25 октября.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины" и вводится в действие с первого дня следующего месяца после опубликования.