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ЦИК обратилась в полиция с просьбой разобраться в возможных нарушениях на 198 округе

ЦИК обратилась в полиция с просьбой разобраться в возможных нарушениях на 198 округе
17:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Соответствующее постановление о выявленных нарушениях избирательных прав Центризбирком принял сегодня на заседании.

Центральная избирательная комиссия выявила ряд обстоятельств, которые могут свидетельствовать об уголовном или административном правонарушении во время голосования на внеочередных парламентских выборах, и обратилась к Нацполиции по этому поводу.

Среди нарушений неучтенные бюллетени за нескольких кандидатов, различия в количестве полученных комиссиями бюллетеней и другие.

В Комиссии отметили, что выявленные нарушения могут свидетельствовать о наличии признаков состава административного и уголовного преступления, в частности, связанного с незаконным использованием, похищением или сокрытием бюллетеней, и требуют проверки и оценки правоохранительными органами.

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В связи с этим ЦИК обратилась к Нацполиции.

21 августа во исполнение указанных судебных решений ЦИК составила протокол о результатах внеочередных выборов народных депутатов в округе №198, согласно которому избранным является Сергей Рудык, а 23 августа зарегистрировала его.

Однако 28 августа упомянутое постановление ЦИК от 21 августа и протокол о результатах выборов в ОИО №198 было окончательно отменено судебными решениями.

С 28 по 29 октября ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на следующих избирательных участках: №№ 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260, 710261, 710262.

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Выборы, ЦИК, Нацполиция.
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