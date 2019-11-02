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На донбасских КПВВ можно погреться

На донбасских КПВВ можно погреться
07:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На КПВВ в Донецкой области открыли пункты обогрева.

В контрольных пунктах въезда-выезда на Донетчине круглосуточно работают пункты оказания помощи и обогрева.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Ежедневно линию разграничения пересекают сотни граждан. Иногда из-за большого количества людей образуются очереди. В условиях резкого снижения температуры воздуха становится практически невозможно выстоять в очереди. Для того, чтобы процедура пересечения линии разграничения была максимально комфортной, на каждом из четырех контрольных пунктов въезда-выезда - "Майорское", "Гнутово", "Новотроицкое" и "Марьинка" - в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи и пункты обогрева", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в них дежурят представители ГСЧС, которые не только оказывают необходимую помощь гражданам, но и проводят с ними информационно-разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности. От спасателей люди получают теплый чай, одеяла, а также полезные советы, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при обнаружении взрывоопасного предмета.

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Донбасс, КПВВ, ООС.
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