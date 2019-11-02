Ситуация на Донбассе: режим "тишины" нарушен 13 раз

Новости Украины:Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия….Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки - из стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов; два раза у Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; вблизи Марьинки - из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Майорское, Луганское, Новолуганское, Хутор Вильный, Троицкое.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.