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В Днепре представили сверхзвуковую противокорабельную ракету (Видео)

В Днепре представили сверхзвуковую противокорабельную ракету (Видео)
10:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dnpr.com.ua

Новости Украины:В Днепре изобрели противокорабельную сверхзвуковую ракету нового поколения.

Об этом сообщает Днепровская Панорама.

"Сверхзвуковая ракета "Молния" (Блискавка), макет, которой был представлен на выставке "Оружие и безопасность-2019" — это новое поколение противокорабельных ракет", - говорится в сообщении.

 В видео, которое было опубликовано на Youtube, рассказаны некоторые подробности о новейшей разработке днепровского КБ "Южное".

Скорость сверхзвуковой ракеты составляет порядка 2000-2500 километров в час. Ракетами этого типа планируют вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М, которые стоят на вооружении украинской армии. Создатели "Молнии" уверяют, что для установки ракеты потребуется минимальное переоборудование самолетов. Ракету можно оснащать осколочно-фугасной и фугасно-проникающими боевыми частями.

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По словам военного эксперта Олега Жданова на данный момент в мире практически нет средств, которые могут защитить от украинской ракеты "Молния", например, израильский "Железный купол" перехватывает только дозвуковые ракеты.

По его мнению "Молния" может применяться Украиной для противодействия Черноморскому флоту РФ и флотилии РФ в Азовском море.

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Днепр, Ракеты, Су-27, Оружие и безопасность 2019.
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