Чай и шоколад: таможенники Закарпатья изъяли огромную партию контрабанды

Новости Украины:В ходе таможенного контроля сотрудники таможни обнаружили 2558 упаковок кондитерских изделий различных торговых марок.

Закарпатские таможенники изъяли 2598 упаковок кондитерских изделий и чая в рейсовом автобусе, который ехал из Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской таможни ГФС.

Сообщается, что вчера в зону таможенного контроля таможенного поста "Ужгород" Закарпатской таможни ГФС заехал автобус Iveco с украинской регистрацией.

"Руководил транспортным средством гражданин Украины, который возвращался из Словакии, где находился по служебным делам. Формой прохождения таможенного контроля украинец выбрал "красный коридор". Гражданин заполнил таможенную декларацию, где указал свои паспортные данные и сведения о транспортном средстве. При устном опросе подтвердил указанные сведения и отрицает наличие любых других товаров ввоз которых запрещен или ограничен. В ходе таможенного контроля сотрудники таможни обнаружили 2558 упаковок кондитерских изделий различных торговых марок Toffifee, Ferrero Rocher, Haribo, Nuttela и 40 упаковок чая листового торговой марки Westminister", - говорится в сообщении.

По данному делу, как сообщается, составили протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренное статьей 472 Таможенного кодекса Украины. Товар изъяли до решения суда.