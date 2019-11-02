Скачать
Суббота, 02.11.2019
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Бокс: расписание интересных боев на ноябрь 2019
Бокс: расписание интересных боев на ноябрь 2019
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали

Фигуранту дела "Хизб ут-Тахрир" продлили арест

Фигуранту дела "Хизб ут-Тахрир" продлили арест
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Следователь ФСБ просил продлить срок ареста на три месяца в связи с тем, что не успевают провести все следственные мероприятия.

В оккупированном Россией Крыму так называемый Киевский районный суд г. Симферополя продлил сроком на три месяца, до 5 февраля 2020 года, арест фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" (вторая Симферопольская группа) Эскендера Сулейманова.

Об этом со ссылкой на адвоката Эдема Семедляєва сообщает Крым-SOS.

"Следователь ФСБ просил продлить срок ареста (Эскендера Сулейманова — ред.) на три месяца в связи с тем, что не успевают провести все следственные мероприятия: допросить свидетелей, провести опознание и провести экспертизы", - сказал Семедляев.

По словам адвоката, следователь не смог обосновать свои предположения о том, что Эскендер Сулейманов может "скрыться или оказывать давление на свидетелей и уничтожить доказательства".

Лояльность к оккупации: на полуострове проходит соцопрос крымских татар

Семедляев также добавил, что "суд" вынес в отношении следователя ФСБ частное определение "в связи с тем, что он нарушил срок подачи ходатайства: не подал за положенные 7 суток".

Защита намерена обжаловать решение "суда" о продлении ареста Эскендера Сулейманова до 5 февраля 2020 года.

10 июня 2019 года после обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали, а впоследствии арестовали восемь человек: Ризу Омерова, Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова, Айдера Джеппарова, Руслана Нагаева, Руслана Месутова, Ленура Халилова и Эльдара Кантемирова.

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство в связи с их преследованием в аннексированном Крыму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Суд, Дело Хизб-ут-Тахрир, Эдем Семедляєв, Эскендер Сулейманов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
02 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
03 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
04 Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
05 СМИ: Столтенберг и освобожденные украинские моряки не встретились из-за Франции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Слуги народа&quot; станут на защиту журналистов
"Слуги народа" станут на защиту журналистов
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь