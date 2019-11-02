Фигуранту дела "Хизб ут-Тахрир" продлили арест

Новости Украины:Следователь ФСБ просил продлить срок ареста на три месяца в связи с тем, что не успевают провести все следственные мероприятия.

В оккупированном Россией Крыму так называемый Киевский районный суд г. Симферополя продлил сроком на три месяца, до 5 февраля 2020 года, арест фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" (вторая Симферопольская группа) Эскендера Сулейманова.

Об этом со ссылкой на адвоката Эдема Семедляєва сообщает Крым-SOS.

"Следователь ФСБ просил продлить срок ареста (Эскендера Сулейманова — ред.) на три месяца в связи с тем, что не успевают провести все следственные мероприятия: допросить свидетелей, провести опознание и провести экспертизы", - сказал Семедляев.

По словам адвоката, следователь не смог обосновать свои предположения о том, что Эскендер Сулейманов может "скрыться или оказывать давление на свидетелей и уничтожить доказательства".

Семедляев также добавил, что "суд" вынес в отношении следователя ФСБ частное определение "в связи с тем, что он нарушил срок подачи ходатайства: не подал за положенные 7 суток".

Защита намерена обжаловать решение "суда" о продлении ареста Эскендера Сулейманова до 5 февраля 2020 года.

10 июня 2019 года после обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали, а впоследствии арестовали восемь человек: Ризу Омерова, Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова, Айдера Джеппарова, Руслана Нагаева, Руслана Месутова, Ленура Халилова и Эльдара Кантемирова.

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство в связи с их преследованием в аннексированном Крыму.