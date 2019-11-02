Лояльность к оккупации: на полуострове проходит соцопрос крымских татар

Новости Украины:"Опрос" проводится анонимно, но в конце разговора просят назвать номер телефона.

В Крыму среди крымских татар проводят "социологический опрос", во время которого под аудиозапись просят ответить, общается ли респондент с членами Меджлиса, проживающими в Украине, и читает ли он "альтернативные" СМИ.

Об этом сказал председатель Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"В Крыму начали проводить так называемый "социологический опрос". В дома крымских татар приходят так называемые социологи (чаще привлекают крымских татар), которые обращаются с просьбой ответить на вопросы под аудиозапись", - рассказал Бариев.

По его словам, при опросе задают следующие вопросы: "Нравится ли Вам в Крыму?", "Гражданином какой страны вы себя считаете?", "Кого из членов Меджлиса, проживающих в Украине, Вы знаете? Общаетесь с кем-то из них?", "Читаете/смотрите Крым. Реалии?" и другие.

"Опрос" проводится анонимно, но в конце разговора просят назвать номер телефона.

По данным Бариева, в устройство для аудиозаписи вмонтированы чипы, с помощью которых заказчики определяют место проведения «опроса», и таким образом получают подтверждение, что он действительно проходил в доме крымских татар.

Член Меджлиса обратился к соотечественникам с призывом не участвовать в подобных "опросах" ни в каком качестве.

"Призываю людей отказываться быть интервьюерами и опрашиваемыми, так как полученная информация может быть использована как против одних, так и против других", - заявил Бариев.

По его словам, оккупационные «власти», проводя подобные "соцопросы", могут преследовать две цели.

"Первая - выявление людей, которые являются сторонниками Украины и Меджлиса крымскотатарского народа или просто лояльных к Украине и Меджлису. Вторая цель - учитывая, что оккупированный Крым контролируется российской властью, люди, опасаясь за свою безопасность, под запись будут говорить, что они граждане России. И что не поддерживают Меджлис. Данный материал оккупанты смогут использовать на различных международных площадках, в том числе в Международном суде ООН", - считает Бариев.

29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате Меджлис, представительный орган крымских татар, не может выполнять свои функции и до сих пор.

Ситуация продолжается несмотря на решение Международного суда ООН. В 2017 году суд пришел к выводу, что Российская Федерация должна воздержаться от ограничивании представительных органов крымских татар, в частности, Меджлиса.