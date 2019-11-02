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МИД вызвало посла Чехии на "ковер" из-за поездки "крымских татар" в Прагу

МИД вызвало посла Чехии на "ковер" из-за поездки "крымских татар" в Прагу
10:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Посол Чехии заверил украинскую сторону в неизменности позиции Чешской Республики относительно аннексии Крыма.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулу из-за посещения представителями прокремлевской крымскотатарской организации "Кырым бирлиги" Праги.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"31 октября в МИД Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине Радек Матула. Чешскому дипломату был выражен решительный протест в связи с посещением 30 октября руководителем псевдотатарской пророссийской общественной организации "Кырым бирлиги" приема по случаю Национального праздника Чешской Республики и дальнейших публикаций данной организации на собственном сайте и сети Facebook", - отметила она.

По словам Зеленко, посол Чехии в Украине отметил, что эта информация фейковая и не соответствует действительности.

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"Также дипломатом было подчеркнуто, что представители "Кырым биргили" не были приглашены на официальную часть приема и не имели никакого контакта с Президентом Чешской Республики", - добавила Зеленко.

Она также отметила, что Матула заверил украинскую сторону в неизменности позиции Чешской Республики относительно аннексии Крыма и временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины.

Посольство Украины в Чехии выразило свой протест в связи с приглашением "псевдокрымскотатарской организации на торжественные мероприятия по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии". Этот шаг в диппредставительстве расценили как провокацию, направленную на легализацию аннексии Крыма и причиннение вреда украинско-чешским отношениям.

"Игры с оккупантами особо циничны в то время, когда Меджлис крымскотатарского народа все еще запрещен в оккупированном Крыму, а сотни крымских татар подвергаются преследованиям, репрессиям, пыткам и физическому уничтожению со стороны оккупационной администрации", - говорится в заявлении посольства Украины.

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Украинские дипломаты также надеются, что "официальные лица и органы Чешской Республики, правительство которой вместе со всем цивилизованным миром осудило оккупацию Россией Автономной Республики Крым, будут воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями".

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Крым, МИД Украины, Екатерина Зеленко, Радек Матулу.
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