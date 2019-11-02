День в ООС: в районе Водяного зафиксирован вражеский обстрел

Новости Украины:Боевики с начала суток трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим тишины с начала суток в субботу, потерь среди украинских военных нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрелы на Донецком направлении. Ночью противник огневой активности не проявлял", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, после 9 утра районах населенного пункта Талаковка и Водяное зафиксованы вражеские обстрелы из автоматических гранатометов. Также в 10 утра боевики выпустили 3 мины 120-го калибра по позициям украинских войск неподалеку Новогригорьевки.

"По имеющейся информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в Минобороны.