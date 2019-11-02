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СБУ разоблачила сети по производству контрафактного алкоголя в двух областях

СБУ разоблачила сети по производству контрафактного алкоголя в двух областях
17:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ пресекла деятельность сетей подпольного производства алкоголя в Винницкой и Тернопольской области.

В Винницкой и Тернопольской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали оптовое производство контрафактной алкогольной продукции, сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

"Трое жителей Могилев-Подольского района Винницкой области организовали на территории региона подпольный цех по производству фальсифицированных водочных изделий для продажи. По оперативной информации, за сутки дельцы изготавливали до 5 тонн суррогата". – сказано в сообщении.

Установлено, что покупателей злоумышленники подыскивали через специально созданные интернет-магазины, а для доставки фальсификата использовали одну из курьерских сетей. По предварительным оценкам, за год организаторы схемы заработали более 11 млн грн.

"Во время обысков, проведенных по местам производства и хранения контрафакта, а также в отделении курьерской службы правоохранители изъяли более 20тыс. литров поддельных водочных изделий и тысячу литров спирта сомнительного качества", - отметили в СБУ.

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Кроме того, в Тернопольской области правоохранители разоблачили подпольную сеть по реализации контрафактного алкоголя, который сбывался через торговые заведения и места общественного питания.

"В ходе следственных действий правоохранители изъяли из теневого обращения 23 тыс. бутылок фальсификата и более 9 тонн спиртовой смеси общей стоимостью более 2,5 млн грн", - говорится в сообщении.

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В обоих случаях проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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СБУ, Алкоголь, Винницкая область, Тернопольская область.
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