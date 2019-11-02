Скачать
Суббота, 02.11.2019
Госбюджет 2020: в СНБО обсудили предложения к проекту
Госбюджет 2020: в СНБО обсудили предложения к проекту
"Динамо" - "Львов": метро Киева может изменить режим работы
"Динамо" - "Львов": метро Киева может изменить режим работы
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
"Miss CosmoWorld 2019": известно имя победительницы
"Miss CosmoWorld 2019": известно имя победительницы

В Станице стартовал монтаж второй металлоконструкции моста (Фото)

В Станице стартовал монтаж второй металлоконструкции моста (Фото)
18:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста.

В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста через реку Северский Донец.

Об этом в Facebook сообщает Луганская областная государственная администрация.

Отмечается, что сегодня работники "Укртрансмоста" занимались усилением диафрагмы мостовой опоры №7, обработкой металлоконструкций пролета моста с помощью пескоструйного аппарата и выполняли сварочные работы.

"На строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций. Монтаж второй металлоконструкции начат в 13:30. Напомним, что первая металлоконструкция - диафрагма - смонтирована 31 октября", - говорится в сообщении.

"Динамо" - "Львов": метро Киева может изменить режим работы

Как сообщалось ранее, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост и начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста.

Указом от 7 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил безотлагательно принять меры, связанные с восстановлением до 27 ноября разрушенного моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также с обустройством контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луганская область, Мост, Северский Донец, Станица-Луганская, Луганская ОГА, Укртрансмост.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удивительные поездки: самые милые попутчицы в поездах
02 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
03 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
04 Коболев рассказал об очередной победе украинских газовиков
05 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С воскресенья в Золотом украинцам разрешат свободно перемещаться
С воскресенья в Золотом украинцам разрешат свободно перемещаться
В Закарпатской области назначен глава Нацполиции (Видео)
В Закарпатской области назначен глава Нацполиции (Видео)
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
&quot;Порядочность мертва&quot;: Сару Джессику Паркер &quot;обокрали&quot; на Хэллоуин (Видео)
"Порядочность мертва": Сару Джессику Паркер "обокрали" на Хэллоуин (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь