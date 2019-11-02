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В Краматорске задержан боевик ОРДО

В Краматорске задержан боевик ОРДО
18:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Краматорске сотрудники ГПСУ задержали боевика "ДНР"

В Краматорске пограничники задержали боевика так называемой "ДНР".

Как говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел, правоохранителям 36-летний гражданин Украины рассказал, что в июне 2014 года решил добровольно пойти на службу к боевикам.

По его словам, на блокпостах в Краматорске он выполнял задания по проверке документов граждан и досмотру транспортных средств.

Правоохранителями проводятся дальнейшие следственные действия.

Задержан "помощник" президента, который продавал руководящие должности (Фото)

Отмечается, что в ЕРДР внесены данные об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины ("создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности"). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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МВД, ГПСУ, ОРДО, ОРДЛО.
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