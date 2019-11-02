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Предлагал взятку детективу НАБУ: суд вынес приговор главе госпредприятия Харьковщины

Предлагал взятку детективу НАБУ: суд вынес приговор главе госпредприятия Харьковщины
20:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Суд арестовал директора одного из госпредприятий Харьковщины за предложение 100 тыс. долларов взятки детективу НАБУ.

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца директора одного из государственных предприятий Харьковской области, которого подозревают в предоставлении 100 тыс. долларов взятки старшему детективу НАБУ.

Как сообщает пресс-служба САП, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 5 млн грн.

"Вопрос об обжаловании меры пресечения в части размера залога будет решен после ознакомления с полным текстом постановления", - говорится в сообщении.

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Как известно, директор предприятия предлагал детективу 100 тыс. долларов за решение вопроса о закрытии уголовного производства о противоправном отчуждении значительных объемов древесины, принадлежавшей госпредприятию, а также о продаже лесоматериалов по заниженным ценам подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

Подозреваемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

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Харьковская область, Суд, SAP, НАБУ.
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