В Херсоне бездомный изнасиловал и убил женщину

Новости Украины:Свидетели снимали преступление на телефон и приняли произошедшее как развлечение.

Жестокую смерть 38-летней жительницы Херсона, которую сначала изнасиловал, а потом убил бездомный, можно было предотвратить.

Об этом рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Цап, пишет «Типичный Херсон».

Он отметил, что правоохранители поражены цинизмом горожан, которые стали свидетелями преступления. Как выяснилось в процессе следствия, те просто проходили мимо и откровенно смеялись с того, что происходит.

В то же время некоторые молодые люди даже принялись снимать на телефон то, как бомж тащил свою жертву в кусты. «Снимали и просто смеялись, считая, что люди развлекаются. В полицию позвонили, уже когда на месте обнаружили тело женщины. Очень обидно, если бы свидетели набрали 102, возможно, убийство удалось бы предотвратить», – предполодил Цап.