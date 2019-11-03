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Во Львове напуганные лошади травмировали 15-летнюю девочку (Видео)

Во Львове напуганные лошади травмировали 15-летнюю девочку (Видео)
01:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Во Львове лошади сильно травмировали 15-летнего подростка.

Во Львове вечером субботы, 2 ноября, напуганные взрывом петарды лошади травмировали 15-летнюю девушку.

Как сообщает издание ZAXID.NET, животные вытянули прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где на тот момент сидела пострадавшая.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, по предварительным данным, пострадали двое людей. Инцидент произошел примерно в 18:30. У девушки диагностировали открытый перелом ноги и ее доставили в больницу.

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Второй пострадавший, вероятно, является извозчиком кареты. По данным городского депутата Игоря Зинкевича, на место вызвали ветеринара, который должен осмотреть пострадавшего коня, также на месте есть представители ГСЧС. Владелица фирмы, которая зарабатывает на конных прогулках по Львову, отказалась комментировать

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Львов, Полиция, ГСЧС, Лошадь.
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