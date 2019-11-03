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Смертельная ДТП на Черкащине: погибли 2 человека (Фото)

Смертельная ДТП на Черкащине: погибли 2 человека (Фото)
03:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:На Черкащине в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли двое.

В Черкасской области в результате ДТП с участием легкового авто и грузовика погибло два человека, сообщили в патрульной полиции Черкасской области.

"Вчера, поздно вечером, рядом Благодатного автомобиль ВАЗ-2111 въехал в грузовик. Есть предположение, что водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости движения и дистанции и, как следствие - столкнулся с грузовиком DAF", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на воскресенье.

Патрульные подчеркнули, что на момент приезда медиков водитель и его пассажир были мертвы.

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"Их тела из поврежденного авто освободили спасатели. Погибшие - 50 и 40-летние жители Черкасс", – добавили правоохранители.

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ДТП, Авария, Полиция, Черкащина.
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