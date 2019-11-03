На Сумщине нашли подростка, который потерялся в лесу во время соревнований

Новости Украины:В Сумской области охотники разыскали парня, который потерялся в лесу.

Нашли парня охотники, которые помогали полиции в поисках. Подросток провел ночь в заброшенном доме и ожидал помощь у разведенного костра. Об этом сообщает полиция области.

О том, что подросток скрылся в лесу неподалеку от с. Реутинцы Кролевецкого района, в полицию вчера около 16:00 сообщили его родители. По их словам, парень участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел.

На поиски парня были задействованы личный состав Кролевецкого, Путивльского, Глуховского, Шосткинского отделов и отделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции, нацгвардийци, сотрудники ДСНС. Правоохранителям активно помогали жители окрестных сел, райцентра, охотники, егеря, работники аграрных предприятий и все неравнодушные. Подростка нашли охотники в 10 километрах от места проведения соревнований. Ночь он провел в найденном заброшенном доме, грелся у самостоятельно разведенного костра. Сейчас состояние его здоровья вполне удовлетворительное, и он с родителями возвращается домой.

Работники полиции выражают благодарность всем неравнодушным людям, кто принимал участие в поисках подростка: жителям города и окружающих от места происшествия сел, руководителям органов местного самоуправления, райгосадминистрации, администрации Реутинского аграрного лицея, частным предпринимателям, аграриям, и особенно - охотникам и егерям. Только благодаря объединенным усилиям поиски парня закончились успехом.