В КГГА рассказали о перекрытии одной из улиц столицы

Новости Украины:В Киеве на ул.Покровской перекрыто движение, объезд осуществляется ул.Сагайдачного .

В связи с реконструкцией сетей водопровода на ул.Покровской в Киеве временно перекрыто движение, объезд осуществляется по ул.Сагайдачного, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"На ул. Покровской перекрыто движение, объезд осуществляется ул. Сагайдачного… первый этап работ продлится до конца года", – сообщили в мэрии со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Движение перекрыто вследствие реконструкции ул.Покровской где выполнятся переложение сетей водопровода.

"Реконструкцию начали на участке от Андреевского спуска к пер.Академика Зелинского. На этом участке движение перекрыто. Объезд временно организован ул. Сагайдачного", – сказано в особщении.

КК "Киевавтодор" приносит свои извинения за временные неудобства.