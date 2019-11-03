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В КГГА рассказали о перекрытии одной из улиц столицы

В КГГА рассказали о перекрытии одной из улиц столицы
08:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве на ул.Покровской перекрыто движение, объезд осуществляется ул.Сагайдачного .

В связи с реконструкцией сетей водопровода на ул.Покровской в Киеве временно перекрыто движение, объезд осуществляется по ул.Сагайдачного, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"На ул. Покровской перекрыто движение, объезд осуществляется ул. Сагайдачного… первый этап работ продлится до конца года", – сообщили в мэрии со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Движение перекрыто вследствие реконструкции ул.Покровской где выполнятся переложение сетей водопровода.

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"Реконструкцию начали на участке от Андреевского спуска к пер.Академика Зелинского. На этом участке движение перекрыто. Объезд временно организован ул. Сагайдачного", – сказано в особщении.

КК "Киевавтодор" приносит свои извинения за временные неудобства.

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Киев, КГГА, Столица.
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