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Во время пожара в Ровенской области погиб мужчина

Во время пожара в Ровенской области погиб мужчина
10:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Причины пожара и нанесенный материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты.

Ночью в селе Сарны Ровенской области произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

"Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник в кирпичной, крытой шифером по деревянной обрешетке хозяйственной постройке, размером 13х4 кв. м. На ликвидацию сразу было подано огнетушащие средства.

В 1:43 пожар был локализован, а в 2:00 полностью ликвидирован. На месте пожара сотрудниками Службы спасения было обнаружено тело погибшего мужчины 1988 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.

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В результате пожара уничтожены вещи домашнего обихода.

К ликвидации пожара были привлечены две единицы спецтехники ГСЧС и восемь спасателей. 

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Пожар, Ровенская область, ГСЧС.
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