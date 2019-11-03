Во время пожара в Ровенской области погиб мужчина

Новости Украины:Причины пожара и нанесенный материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты.

Ночью в селе Сарны Ровенской области произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

"Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник в кирпичной, крытой шифером по деревянной обрешетке хозяйственной постройке, размером 13х4 кв. м. На ликвидацию сразу было подано огнетушащие средства.

В 1:43 пожар был локализован, а в 2:00 полностью ликвидирован. На месте пожара сотрудниками Службы спасения было обнаружено тело погибшего мужчины 1988 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В результате пожара уничтожены вещи домашнего обихода.

К ликвидации пожара были привлечены две единицы спецтехники ГСЧС и восемь спасателей.