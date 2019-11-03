Ситуация на Донбассе: потерь среди украинских военных нет

Новости Украины:Украинские военные обстреливались в районе Новолуганского, Хутора Вольного, поселка Луганское.

Российско-оккупационные войска с начала суток провели три обстрела по позициям украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 сегодня, 3 ноября, в районе отражения и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксировано три вражеские вооруженные провокации на Луганском направлении", - сообщил он.

Так, по данным Мотузяника, с начала суток под вражеским огнем находились украинские военные возле Новолуганского, населенного пункта Хутор Вольный, а также в районе поселка Луганское. Российско-оккупационные войска вели обстрелы из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия, подчеркнул он, добавив, что дважды украинские бойцы вынужденно открывали огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

В то же время он заверил, что сейчас ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил, потерь с начала этого периода нет.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 2 ноября, на Донбассе зафиксировано 15 случаев нарушения режима "тишины" со стороны оккупантов. Получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.