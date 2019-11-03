ВСУ начали тактические учения авиации

Новости Украины:В Минобороны сообщили, что учения проходили в сложных метеорологических условиях.

В бригаде тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных сил Украины начались учения, уже проведены полеты днем и ночью в сложных метеорологических условиях. Об этом сообщает со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.

"В бригаде тактической авиации имени Петра Франко продолжаются полеты. Экипажи бригады на самолетах СУ-24М, СУ-24МР и Л-39 выполняли вылеты днем и ночью в сложных метеорологических условиях", - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее учения с боевыми стрельбами из зенитных ракет начались у побережья Херсонской области.

Как сообщалось ранее, военные из отдельного подразделения ДШВ ВСУ приняли участие в престижных международных учениях "Cambrian Patrol - 2019" проходящих в британском Уэльсе.