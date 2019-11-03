ДТП в Киеве: Один человек погиб, еще пятеро травмированы

Новости Украины:По предварительной информации водитель автомобиля "ГАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

Из-за столкновения двух автомобилей в Голосеевском районе столицы погиб человек, еще пятеро в больнице, начато уголовное производство. Об этом сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Так, сегодня в 9:30 в киевскую полицию поступило сообщение о транспортном происшествии со смертельным исходом на улице Академика Заболотного. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Главного управления полиции Киева, "скорая" и спасатели.

"По предварительной информации установлено, что на проезжей части водитель легковушки "ГАЗ-3110" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. Вследствие ДТП пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще 5 человек - оба водителя и 3 пассажира иномарки. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщили в полиции.

Следователями полиции Киева по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

Сейчас на месте работают правоохранители для установления всех обстоятельств, причин и механизма данной ДТП.