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ДТП в Киеве: Один человек погиб, еще пятеро травмированы

ДТП в Киеве: Один человек погиб, еще пятеро травмированы
14:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:По предварительной информации водитель автомобиля "ГАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

Из-за столкновения двух автомобилей в Голосеевском районе столицы погиб человек, еще пятеро в больнице, начато уголовное производство. Об этом сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Так, сегодня в 9:30 в киевскую полицию поступило сообщение о транспортном происшествии со смертельным исходом на улице Академика Заболотного. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Главного управления полиции Киева, "скорая" и спасатели.

"По предварительной информации установлено, что на проезжей части водитель легковушки "ГАЗ-3110" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. Вследствие ДТП пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще 5 человек - оба водителя и 3 пассажира иномарки. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщили в полиции.

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Следователями полиции Киева по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

Сейчас на месте работают правоохранители для установления всех обстоятельств, причин и механизма данной ДТП.

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Киев, ДТП, Голосеевский район, Нацполиция, Полиция Киева, Авария в Киеве, Авария на улице Академика Заболотного.
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