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Дневная сводка ООС: враг не прекращает обстрелы

Дневная сводка ООС: враг не прекращает обстрелы
15:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима "тишины".

С начала суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 3 случая нарушения российско-оккупационными войсками режима тишины.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"С начала текущих суток, сегодня, по состоянию на 12:00 в районе отпора и сдерживания российской агрессии в районе Донецкой и Луганской областей зафиксированы уже три вражеских вооруженных провокации. Все на Луганском направлении", - отметил он.

В частности, боевики совершили обстрелы вблизи Новолуганского, Хутора Вольного и поселка Луганского. Там противник вел обстрел из ручных гранатометов и стрелкового оружия.

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Мотузяник также отметил, что дважды наши защитники вынужденно открывали огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на данный момент ситуация полностью контролируется украинским подразделениями и вполне стабильна. Потерь с начала текущих суток в рядах Объединенных сил нет", - подчеркнул пресс-секретарь Минобороны.

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Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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