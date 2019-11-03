Дневная сводка ООС: враг не прекращает обстрелы

Новости Украины:С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима "тишины".

С начала суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 3 случая нарушения российско-оккупационными войсками режима тишины.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"С начала текущих суток, сегодня, по состоянию на 12:00 в районе отпора и сдерживания российской агрессии в районе Донецкой и Луганской областей зафиксированы уже три вражеских вооруженных провокации. Все на Луганском направлении", - отметил он.

В частности, боевики совершили обстрелы вблизи Новолуганского, Хутора Вольного и поселка Луганского. Там противник вел обстрел из ручных гранатометов и стрелкового оружия.

Мотузяник также отметил, что дважды наши защитники вынужденно открывали огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на данный момент ситуация полностью контролируется украинским подразделениями и вполне стабильна. Потерь с начала текущих суток в рядах Объединенных сил нет", - подчеркнул пресс-секретарь Минобороны.