На Киевщине злоумышленник втерся в доверие к пенсионерке, после чего убил ее молотком

Новости Украины:Полиция Киевщины раскрыла жестокое убийство пожилой женщины.

Трагедия произошла в г. Фастов. Предлагая местной жительнице услуги по доставке материалов на фасадное утепление, группа псевдо-строителей длительное время отслеживала, где женщина "прячет деньги". Ради них злоумышленники и убили доверчивую пенсионерку.

В ходе следственно-оперативных действий, правоохранители выяснили, что мужчины до того, как осуществить свои преступные намерения, уже больше месяца общались со своей жертвой и отслеживали каждые ее действия. В частности злоумышленники узнали, что гражданка в 2015 году приехала с РФ, получает пенсию и имеет значительные сбережения.

В той роковой день, зайдя в ее квартиру, вроде проверяя готовность дома для "утепления", злоумышленник совершил свой позорный замысел.

Взял молоток и ударил женщину несколько раз по голове, от чего она скончалась на месте трагедии.

Убийца забрал все деньги. Преступника задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По судебному решению ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По факту возбуждено уголовное производство по п.6 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.