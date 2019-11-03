"Волгу" разорвало пополам: в Киеве произошло серьезное ДТП (Фото)

Новости Украины:В результате ДТП в Киеве произошло смертельное ДТП: погиб человек.

В Киеве полиция расследует обстоятельства смертельной аварии в Голосеевском районе, во время которой столкнулись «ГАЗ-3110» и «SsangYong», после чего корпус «Волги» практически разорвало пополам.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в результате ДТП погиб один человек, еще пятеро с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Сообщение о транспортном происшествии со смертельным исходом на улице Академика Заболотного в полицию поступило в 09:30. По прибытии на место происшествия было установлено, что на проезжей части водитель легковушки «ГАЗ-3110» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «SsangYong».

В результате пассажирка «Волги» получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще 5 человек - оба водителя и трое пассажиров иномарки.

Следователями полиции Киева по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.