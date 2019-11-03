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На полигоне "Ягорлык" прошли учения зенитных ракетных войск

На полигоне "Ягорлык" прошли учения зенитных ракетных войск
23:40 Вс, 3 Ноябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Военные ВСУ провели учения подразделений зенитных ракетных войск.

На полигоне «Ягорлык» в Херсонской области завершились очередные учения подразделений зенитных ракетных войск Воздушных cил Вооруженных сил Украины с боевыми стрельбами.

Как сообщает воздушное командование «Восток», были выполнены боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и по наземным целям, которые обозначали средства воздушного нападения противника.

Вместе с ними боевые пуски зенитных ракет осуществило дежурное боевое обслуживание по вызову из Никопольского зенитного ракетного полка.

Кроме того, во время тактических учений его участники в условиях, максимально приближенных к боевым, успешно применяли современный автоматизированный мобильный командный пункт «Ореанда».

В первый день стрельб ракетчики произвели более 20 пусков ракет из комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям. Все - поражены.

На завершающем этапе учений все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации и снова приступили к несению боевого дежурства.

ВСУ начали тактические учения авиации

Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов и другого вооружения на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проходят с 2016 года. Единственный полигон «Чауда», который использовала Украины для этих целей, остался в аннексированном Крыму.

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Учения, ПВО, ВСУ, Зенитные установки, Ягорлык.
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