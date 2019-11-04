На Житомирщине предприниматели добывали янтарь на сельхозземлях (Фото)

Новости Украины:На Житомирщине предприниматели развернули янтарный карьер на сельхозземлях.

На Житомирщине частное общество на землях сельскохозяйственного назначения обустроило карьер и незаконно добывало янтарь.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, в эти выходные правоохранители провели санкционированный обыск в месте осуществления обществом с ограниченной ответственностью незаконной добычи янтаря в Олевском районе.

Обыском было охвачено 36 участков земель сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 30 га, вблизи села Замысловичи. Правоохранители изъяли 20 мешков незаконно добытого янтаря-сырца, который добыли 30-31 октября этого года, черновую и финансово-хозяйственную документацию, 5 мотопом, 35 пожарных рукавов, шланги, 6 единиц спецтехники, в том числе - 4 экскаваторы.

"Все изъятое может свидетельствовать о вероятной незаконной деятельности должностных лиц общества", - отметила Гоша.

"Установлено, что общество с ограниченной ответственностью на землях с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства вблизи села Замысловичи Олевского района, разработало карьер глубиной менее 10 метров, обустроило его оградой и осуществляло возможную незаконную добычу янтаря",- добавила она.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый янтарь-сырец, мотопомпы, технику и документы, проводятся необходимые следственные действия.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.240 (нарушение установленных правил использования недр, что создало опасность для окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения) УК Украины проводит полиция. Процессуальное руководство осуществляет Коростенская местная прокуратура. Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стали сообщения об активизации незаконной добычи янтаря в северных районах области, размещены на Интернет-сайтах.