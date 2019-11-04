Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Гончаренко: Кабмин утвердил проект бюджета
Гончаренко: Кабмин утвердил проект бюджета
"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев
"Украинское дело" Трампа: информатор готов ответить на вопросы республиканцев
Бавария уволила главного тренера
Бавария уволила главного тренера
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market

На Житомирщине предприниматели добывали янтарь на сельхозземлях (Фото)

Смотрите фото (3)
На Житомирщине предприниматели добывали янтарь на сельхозземлях (Фото)
00:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: zhit.gp.gov.ua

Новости Украины:На Житомирщине предприниматели развернули янтарный карьер на сельхозземлях.

На Житомирщине частное общество на землях сельскохозяйственного назначения обустроило карьер и незаконно добывало янтарь.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, в эти выходные правоохранители провели санкционированный обыск в месте осуществления обществом с ограниченной ответственностью незаконной добычи янтаря в Олевском районе.

Обыском было охвачено 36 участков земель сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 30 га, вблизи села Замысловичи. Правоохранители изъяли 20 мешков незаконно добытого янтаря-сырца, который добыли 30-31 октября этого года, черновую и финансово-хозяйственную документацию, 5 мотопом, 35 пожарных рукавов, шланги, 6 единиц спецтехники, в том числе - 4 экскаваторы.

"Все изъятое может свидетельствовать о вероятной незаконной деятельности должностных лиц общества", - отметила Гоша.

"Установлено, что общество с ограниченной ответственностью на землях с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства вблизи села Замысловичи Олевского района, разработало карьер глубиной менее 10 метров, обустроило его оградой и осуществляло возможную незаконную добычу янтаря",- добавила она.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый янтарь-сырец, мотопомпы, технику и документы, проводятся необходимые следственные действия.

Законопроект о добыче янтаря: Кабмин выполнил поручение Зеленского

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.240 (нарушение установленных правил использования недр, что создало опасность для окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения) УК Украины проводит полиция. Процессуальное руководство осуществляет Коростенская местная прокуратура. Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стали сообщения об активизации незаконной добычи янтаря в северных районах области, размещены на Интернет-сайтах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Прокуратура, Янтарь, Житомирщина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна ногтей в стиле геометрия (Фото)
03 Незаменимый аксессуар в холодную пору: стильные идеи, как носить шарф (Фото)
04 Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"
05 Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Николаеве металлическая конструкция упала на людей
В Николаеве тяжелая конструкция упала на людей
Пожар на борту самолета премьера Японии: что известно
Пожар на борту самолета премьера Японии: что известно
На полигоне &quot;Ягорлык&quot; прошли учения зенитных ракетных войск
На полигоне "Ягорлык" прошли учения зенитных ракетных войск
Исследователи изучили свойства и структуру совершенно нового полупроводника
Исследователи изучили свойства и структуру совершенно нового полупроводника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь