На Херсонщине выясняют причины массовой гибели рыбы

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев поручил разобраться в ситуации с массовой гибелью рыбы в Днепре вблизи Херсонского морского торгового порта.
Об этом сообщается на странице Гусева в Facebook.
«Появилась информация о море рыбы в Днепре близ Херсонского морского торгового порта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава области дал поручение заместителю Сергею Козырю совместно с департаментом экологии ОГА безотлагательно разобраться в ситуации - с привлечением природоохранных и правоохранительных органов.
Юрий Гусев подчеркнул, что виновные в массовой гибели рыбы будут привлечены к ответственности, чтобы исключить такие ситуации в будущем.