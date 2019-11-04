На Херсонщине выясняют причины массовой гибели рыбы

Новости Украины:На Херсонщине разбираются с массовым мором рыбы.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев поручил разобраться в ситуации с массовой гибелью рыбы в Днепре вблизи Херсонского морского торгового порта.

Об этом сообщается на странице Гусева в Facebook.

«Появилась информация о море рыбы в Днепре близ Херсонского морского торгового порта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава области дал поручение заместителю Сергею Козырю совместно с департаментом экологии ОГА безотлагательно разобраться в ситуации - с привлечением природоохранных и правоохранительных органов.

Юрий Гусев подчеркнул, что виновные в массовой гибели рыбы будут привлечены к ответственности, чтобы исключить такие ситуации в будущем.