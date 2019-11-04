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В ООН подсчитали, сколько мирных жителей погибло на Донбассе

В ООН подсчитали, сколько мирных жителей погибло на Донбассе
08:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Более трех тысяч мирных жителей погибли на Донбассе с 2014 года.

С апреля 2014 года в результате боевых действий в Донбассе более 3330 мирных жителей погибли, 9000 получили ранения. Об этом сказано в обновленных данных Организации Объединенных Наций.

По подсчетам ООН, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами.

В организации также отметили, что в результате вооруженного конфликта появилась линия разграничения в 427 километров, из-за чего был перекрыт "доступ к основным услугам". По данным ООН, 3,5 миллиона человек нуждаются сейчас в помощи.

Напомним, российская агрессия на Донбассе продолжается с 14 апреля 2014 года. С начала войны от мин погибло 269 гражданских, из них 27 - дети.

Как сообщалось ранее, в ООН считают, что жертвы конфликта на Донбассе должны получить репарации.

Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранен один военнослужащий.

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ООН, Жертвы, Донбасс, ВСУ.
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