В ООН подсчитали, сколько мирных жителей погибло на Донбассе

С апреля 2014 года в результате боевых действий в Донбассе более 3330 мирных жителей погибли, 9000 получили ранения. Об этом сказано в обновленных данных Организации Объединенных Наций.
По подсчетам ООН, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами.
В организации также отметили, что в результате вооруженного конфликта появилась линия разграничения в 427 километров, из-за чего был перекрыт "доступ к основным услугам". По данным ООН, 3,5 миллиона человек нуждаются сейчас в помощи.
Напомним, российская агрессия на Донбассе продолжается с 14 апреля 2014 года. С начала войны от мин погибло 269 гражданских, из них 27 - дети.
Как сообщалось ранее, в ООН считают, что жертвы конфликта на Донбассе должны получить репарации.
Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранен один военнослужащий.