В ООН подсчитали, сколько мирных жителей погибло на Донбассе

Новости Украины:Более трех тысяч мирных жителей погибли на Донбассе с 2014 года.

С апреля 2014 года в результате боевых действий в Донбассе более 3330 мирных жителей погибли, 9000 получили ранения. Об этом сказано в обновленных данных Организации Объединенных Наций.

По подсчетам ООН, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами.

В организации также отметили, что в результате вооруженного конфликта появилась линия разграничения в 427 километров, из-за чего был перекрыт "доступ к основным услугам". По данным ООН, 3,5 миллиона человек нуждаются сейчас в помощи.

Напомним, российская агрессия на Донбассе продолжается с 14 апреля 2014 года. С начала войны от мин погибло 269 гражданских, из них 27 - дети.

Как сообщалось ранее, в ООН считают, что жертвы конфликта на Донбассе должны получить репарации.

Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранен один военнослужащий.