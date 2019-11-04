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Ситуация в Золотом: Нацгвардия патрулирует в усиленном режиме

Ситуация в Золотом: Нацгвардия патрулирует в усиленном режиме
10:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Вместе с полицией мирных жителей в районе разведения сил у Золотого-4 охраняют также бойцы Нацгвардии.

Для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей вблизи Золотого-4 Луганской области (участок №2), где продолжается зеркальное разведение войск, бойцы Национальной гвардии Украины вместе с сотрудниками Нацполиции из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме.

"Несколько совместных пеших нарядов гвардейцев и полицейских патрулируют по улицам Золотого-4. Также, в населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка", - отмечают в пресс-центре штаба ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Также в пресс-центре ООС добавляют, что местные жители "с осторожностью, чтобы не сглазить, все же констатируют отсутствие стрельбы".

Штаб ООС заявляет о подготовке провокации в районе Петровского

Напомним, ранее сообщалось, что разминирование в Золотом продлится до 9 ноября. Ожидается, что после этого в Луганской области запустят полноценный контрольный пункт въезда-выезда.

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Донбасс, ВСУ, Петровское, Нацгвардия, Золотое, СЦКК, ООС.
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