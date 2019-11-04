Мор рыбы в Херсонской области: полиция завела дело

Новости Украины:Полиция открыла уголовное производство по факту массовой гибели рыбы в Херсонской области.

Патруль рыбной охраны акватории Днепро-Бугского лимана обнаружил замор рыбы, правоохранители открыли уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Вчера после полудня в Голопристанском районе патруль рыбоохраны в акватории Днепро-Бугского лимана обнаружил замор рыбы в большом количестве. По приблизительным подсчетам умерло более 1,5 млн особей различных видов рыб", - сказано в сообщении.

Как сообщил заместитель областного главка полиции Николай Вербицкий, по данному факту в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз воздуха, воды и почвы.

В свою очередь пресс-служба Херсонской областной администрации приводит слова главы ОГА Юрия Гусева, который подчеркнул, что виновные в гибели рыбы должны быть привлечены к ответственности. По его словам, этой неделе будет проведено заседание комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности.

Директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА Юрий Попутько проинформировал, что возможной версией гибели рыб является подрыв пласта песка.

"Уже взяты пробы воды, результат которых ожидаем в ближайшее время. Предварительно рассматривается версия, что во время работы землесосного снаряда был глубоко подорван пласт песка, который и вызвал большой выброс ядовитого газа. На месте вблизи песчаного карьера ощутимый запах сероводорода, в других местах его нет", - сообщил он.