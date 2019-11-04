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Без помощи государства не обойтись: Сумы просят помочь с очисткой рек

Без помощи государства не обойтись: Сумы просят помочь с очисткой рек
18:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Сумы просят власть помочь с очисткой рек.

В Сумах должен быть решен вопрос очистки рек и их зарыбления.

Об этом в понедельник, 4 ноября, на аппаратном совещании в Сумском горсовете заявил мэр города Александр Лысенко, поручив соответствующим службам подготовить письмо-обращение с целью рассмотрения проблематики состояния рек на государственном и областном уровнях.

"Мы уже три года обсуждаем вопрос очистки рек Псел, Сумка и Стрелка, которые протекают в пределах города, впрочем пока единственного пути решения этой насущной проблемы - нет. Поэтому надо подготовить письмо в Государственное агентство водных ресурсов Украины, Региональный офис водных ресурсов в Сумской области и в Сумскую облгосадминистрацию, чтобы рассмотреть проблематику состояния рек на государственном и областном уровнях в рамках "Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период 2021 года", - отметил чиновник.

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Как сообщила директор департамента финансов, экономики и инвестиций Светлана Липовая, которой поступило по этому поводу распоряжение от мэра, ранее - 18 и 25 октября - возглавляемым ею подразделением уже были проведены рабочие совещания по вопросам санитарного состояния прибрежных защитных полос рек Сумка и Стрелка и даны поручения структурным подразделениям городского совета в пределах полномочий. Однако вопрос действительно требует решения на высших уровнях, без помощи области и государства здесь не обойтись.

Еще одно поручение получил и. о. директора департамента инфраструктуры города Виктор Павленко - до 10 ноября департамент должен подготовить проектно-сметную документацию по реализации мероприятий по очистке рек Псел, Сумка и Стрелка.

Во время аппаратного совещания не обошли вниманием и вопрос зарыбления рек - ежегодной программы разведения водных биоресурсов.

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Так, 2 ноября в Лебединском районе в приток реки Псел выпустили 54 235 экземпляров молодой рыбы (1 415 кг).

Поскольку река протекает непосредственно в Сумах, Лысенко распорядился подготовить письмо Сумской облгосадминистрации с просьбой запустить мальков карпа и белого амура и на территории областного центра.

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Сумы, Загрязнение, Александр Лысенко.
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