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День в ООС: из-за обстрелов возле Новотошковского пришлось эвакуировать школьников

День в ООС: из-за обстрелов возле Новотошковского пришлось эвакуировать школьников
19:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ХПГ

Новости Украины:Боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, участки разведения не обстреливали.

Незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала суток во вторник, при этом участки разведения в районе г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области под обстрел не попали, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, жертв среди военнослужащих и мирного населения в результате обстрелов удалось избежать. "На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского находившиеся в школе дети были эвакуированы в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет! После окончания обстрела обучение продолжилось… В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 6 обстрелов пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север", остальные 10 – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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По данным штаба, продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе поселка Золотое-4 (часть г.Золотое Луганской области). Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами, которое по графику продлится до 9 ноября.

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Донбасс, ВСУ, Новотошковское, ОРДЛО, ООС.
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