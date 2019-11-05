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В центре Херсона презентовали фильм о Гандзюк

В центре Херсона презентовали фильм о Гандзюк
02:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Люди пришли с плакатами, на которых цитаты Екатерины Гандзюк и большой баннер с надписью: «Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме?».

Херсон присоединился к акции «Год без Кати» - на площади Свободы, вблизи здания ОГА и облсовета собрались горожане, среди которых друзья, знакомые Екатерины Гандзюк.

Среди присоединившихся к акции - депутаты городского совета, работники горисполкома, мэр Херсона Владимир Николаенко, журналисты.

«Сегодня, в годовщину смерти Кати, её друзья, знакомые, коллеги, просто неравнодушные херсонцы собрались на центральной площади города для того, чтобы почтить её память. «Общественное» подготовило фильм - воспоминание о Кате и презентация его состоится на этой площади», - прокомментировал перед началом акции друг Екатерины Гандзюк журналист Сергей Никитенко.

По его словам, участники акции собрались не только для того, чтобы почтить память Гандзюк, но и напомнить, что они ждут продвижения по делу и хотят услышать ответ на вопрос, который задают более года: «Кто заказал Катю Гандзюк».

Премьера документального фильма «Катя», который создала команда Общественного вещателя UA: ХЕРСОН, впервые показали 4 ноября в 19:00 именно в Херсоне на площади Свободы во время акции «Год без Кати».

Херсонский филиал «Общественного» очень много снял материалов о Кате Гандзюк, говорит продюсер филиала Василий Середюк.

«Наша творческая группа решила: попробуем сделать фильм о Кате не как об общественном деятеле, а о Кате как жене, как любящей дочери, подруге, и чтобы это не мы рассказывали за кадром, а чтобы рассказывали её близкие, родные люди. Сегодня этот фильм будет транслироваться по всем филиалам по всей Украине и здесь - в 19 часов, на площади Свободы состоится премьера этого фильма», - прокомментировал в беседе с корреспондентом Укринформа Василий Середюк.

По мнению еще одной участницы акции Инны Зеленой, пустые обещания бывшей власти по расследованию нападений на активистов ускорили крах политической карьеры Порошенко и Луценко. «Мне хочется верить в то, что нынешняя власть не повторит ошибок и будет свои обещания перед активистами, перед обществом выполнять», - говорит Зеленая.

«Это огромная потеря для меня лично, для моей семьи, для тех, кто пришел на это мероприятие», - сказал во время митинга мэр Херсона Владимир Николаенко.

Как сообщалось, сегодня, 4 ноября, годовщина смерти Екатерины Гандзюк - украинской общественной активистки и правозащитницы.

Екатерина Гандзюк (1985-2018) родилась в Херсоне. Общественной и политической деятельностью начала заниматься ещё во времена Помаранчевой революции. Была депутатом Херсонского областного совета и Херсонского городского совета. В 2016 году её назначили советником Херсонского городского головы и и.о. управляющей делами Исполнительного комитета Херсонского городского совета.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено свыше 30% тела женщины.

Нападение произошло после резонансного поста в Facebook, в котором Гандзюк рассказала о коррупционной схеме, которая действует в отношениях между Национальной полицией и херсонской мэрией, сотрудницей которой она была. В результате чиновник Управления защиты экономики в Херсонской области, которого она обвинила в коррупции и вымогательстве, был уволен. Кроме конфликтов с херсонской полицией, активистка открыто выступала против поддержки некоторыми организациями, политиками и полицейскими сепаратистских настроений в Херсонской области.

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После нападения женщина три месяца провела в больницах, перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла. Незадолго до смерти Екатерина Гандзюк записала видеообращение, в котором рассказала, что не только она, но и 40 других украинских активистов подверглись нападениям, а заказчики этих преступлений до сих пор не найдены. "Я знаю, что выгляжу плохо, но точно знаю, что выгляжу лучше, чем в Украине выглядят справедливость и правосудие", - отметила Гандзюк.

В июне 2019 года непосредственные исполнители нападения на Гандзюк были приговорены к заключению. Однако ни заказчики, ни посредники до сих пор не наказаны.

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Фильм, Херсон, Екатерина Гандзюк, Год без Кати, Фильм о Екатерине Гандзюк.
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