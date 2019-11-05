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На Донбассе обострение: боевики применили артиллерию и минометы

На Донбассе обострение: боевики применили артиллерию и минометы
07:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"4 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 82 и 120-мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов: четыре раза неподалеку Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Марьинки - из РПГ и стрелкового оружия; у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; в районе Гнутово - из минометов калибра 82-мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 обстрелов в сторону украинских позиций: на окраине Новотошковского - по всему спектру вооружения, начиная из стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм; трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82-мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Вольного - из СПГ; в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Троицкого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ; неподалеку Железного - из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", – сказано в сообщении.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Артиллерия, ООС.
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