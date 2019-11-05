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В Киеве станции метро восстановили работу

В Киеве станции метро восстановили работу
11:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Станции метро "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" проверили из-за сообщения о минировании, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Станция киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" Оболонско-Теремковской (М2, "синей") линии восстановила свою работу и открылась для пассажиров вслед за станцией "Майдан Независимости", обе они ранее были закрыты из-за сообщения о минировании.

"Станции проверены, взрывоопасные предметы не обнаружены. Метро работает в обычном режиме", - сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook во вторник.

Сообщение опубликовано спустя полчаса после сообщения об открытии станции "Майдан Независимости" и чуть менее двух часов после сообщения о закрытии обоих станций для проверки после поступившего сообщения о минировании.

Станции "Площадь Льва Толстого" и "Майдан Независимости" располагаются на одной линии метро в центре города и являются пересадочными на две другие линии столичной подземки. Суточный пассажиропоток составляет около 30 и 40 тыс пассажиров в сутки соответственно.

Как сообщалось, сегодня, 5 ноября, станции метро "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки были закрыты, поскольку поступил анонимный звонок о минировании.

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Все по теме:

Киев, Дворец Спорта, Майдан Независимости, Метро, Метрополитен, Минирование.
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