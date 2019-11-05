В центре Киева закрыли две станции метро: ищут взрывчатку

В Киеве неизвестные сообщили о минировании станций метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта". Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".
Стоит отметить, что эти станции есть пересадочными.
В частности, на данный момент на вход закрыты станции "Майдан Независимости" и "Дворец спорта". Кроме того, закрыты соответствующие пересадки на красную и синюю ветки. Также проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов.
"Станции "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 ноября в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыли на вход и выход станции метро "Театральная", "Крещатик" и пересадки.