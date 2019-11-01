Полиция не нашла взрывоопасных предметов в столичном метрополитене

Новости Украины:По сообщению КП " Киевский метрополитен", станции метро работают в штатном режиме.

В Киеве станция метро "Театральная" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Об этом в Facebook сообщает "Киевский метрополитен".

Станция "Театральная" и пересадка на станцию "Золотые ворота" открыты для пассажиров.

Метрополитен работает в обычном режиме.

Ранее сегодня станция метро "Крещатик" была проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка на "Майдан Незалежности" открыты для пассажиров в обычном режиме.

Станция "Арсенальная", которая закрывалась на вход, также возобновила работу.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыли на вход и выход станции метро "Театральная", "Крещатик" и пересадки.