В районе Золотого боевики ранили подростка

Новости Украины:Боевики оккупационных сил РФ ранили в населенном пункте Золотое-5 Луганской области 16-летнего подростка.

В населенном пункте Золотое-5 на неподконтрольной Украине территории 16-летний парень получил ранение из стрелкового оружия перед кафе.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ за 2 ноября 2019 года. Событие произошло 21 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

"1 ноября команда СММ уточняла сообщения о том, что 21 сентября 2019 года парень (16 лет) получил ранение в результате огня из стрелкового оружия в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтролен правительству, 61 км на северо-запад от Луганска). В больнице в н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км на запад от Луганска) медработники сообщили о том, что 21 сентября 2019 года в больницу доставили парня, которому сделали операцию в связи с ранениями ребер в результате огня из стрелкового оружия. По словам медработников, в больнице парню также предоставлено психологическую помощь", - говорится в отчете.

Отмечается, что событие подтвердила мать парня и пятеро соседей. По их словам, подросток получил ранение перед кафе на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села.

Напомним, из-за обстрелов возле Новотошковского пришлось эвакуировать школьников.

Согласно сообщению, жертв среди военнослужащих и мирного населения в результате обстрелов удалось избежать. "На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского находившиеся в школе дети были эвакуированы в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет! После окончания обстрела обучение продолжилось… В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.