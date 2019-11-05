В Ужгородском горсовете проходят обыски

Новости Украины:Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в Ужгородском городском совете.

В здании Ужгородского городского совета проходят обыски по делу о выделении земельных участков в 2014 году.

Об этом сообщается на странице горсовета в Facebook.

Обыски проводят сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях.

Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур. При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, вследствие чего государственный бюджет недополучил около 10 млн гривень.