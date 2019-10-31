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В офисе экс-соратника Черновецкого проводят обыски

В офисе экс-соратника Черновецкого проводят обыски
15:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Сотрудники СБУ изъяли в офисе Комарницкого ноутбук.

В Киеве в офисе экс-сопредседателя фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого Служба безопасности Украины проводит обыск.

Дверь в офис, расположенного в Музейном переулке, была взломана спецназовцами.

Внутри офиса работают следователи, понятые, а также адвокаты Комарницкого. Самого Комарницкого на месте нет.

Только что в опечатанном пакете следователь вынес из помещения офиса ноутбук. В офис на седьмом этаже здания никого не пускают.

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30 октября народный депутат VIII созыва (внефракционный) Юрий Левченко на своей странице в Facebook сделал сообщение, в котором утверждает, что нынешний столичный голова Виталий Кличко договорился с Офисом президента о назначении новых "смотрящих", чтобы остаться на должности председателя Киевской горгосадминистрации.

Левченко заявил, что новыми "смотрящими" по Киеву стали ресторатор и народный депутат IX созыва от "Слуги народа" Николай Тищенко и "решала" из команды экс-мэра столицы Леонида Черновецкого Комарницкий.

По словам Левченко, "есть информация", что Комарницкий уже ходит по разным коммунальным предприятиям Киева и требует "какую-то дань".

Комарницкий известен тем, что в свое время был сопредседателем фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете, членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

В отношении Комарницкого было возбуждено уголовное дело. 8 апреля 2011 года в помещении мэрии Киева он был задержан СБУ, а в декабре 2012 года приговорен Шевченковским районным судом Киева к двум годам лишения свободы условно.

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Суд признал Комарницкого виновным в том, что он вместе с двумя соучастниками 2 августа 2005 года в помещении бюро технической инвентаризации в Киеве избил адвоката Гранцева, отобрав у него чемодан с 20 тыс. долларов и решение Золочевского районного суда Харьковской области, которым был наложен арест на недвижимое имущество АОЗТ "Книга". По версии следствия, Комарницкий был в конфликте с клиентом Гранцева по поводу приватизации имущества указанного предприятия, а решение суда препятствовало реализации планов Комарницкого по регистрации права собственности на имущество предприятия.

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Киев, СБУ, Обыски, Денис Комарницкий.
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